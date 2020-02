Casa de apuestas revela pronósticos sobre pelotazos a Astros

“Espero haberles dejado sumamente claro que las represalias en este deporte, lanzando intencionalmente contra un bateador, no serán toleradas, ya sea alguien de Houston u otro”, dijo Manfred el domingo. “Es algo peligroso y no ayuda en la situación actual”.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, ha advertido que no tolerará los pelotazos intencionales contra los bateadores de los Astros de Houston, tras el escándalo de robo de señales que ha envuelto a ese equipo. Pero ello no impidió que una casa de apuestas en el extranjero haya difundido ya pronósticos en torno de esos posibles golpes.

