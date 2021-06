Casa Blanca de Biden anunciará plan global de vacunas contra covid-19

Al destacar la contribución de Estados Unidos de US$ 2.000 millones al esfuerzo de vacunación de la Organización Mundial de la Salud, Covax, y otra promesa de US$ 2.000 millones que se entregará entre ahora y finales de 2022, Blinken le dijo a CNN Español el miércoles que Estados Unidos distribuirá las dosis sin condiciones.

