Cartoon Network cumple 25 años

El método representa 80% del desarrollo de proyectos y llevó a nueve seriados completos. “Tengo el control del producto, cada decisión pasa por mi, no tenemos el presupuesto de Pixar o el tiempo, pero puedo contar las historias que me interesan”, dijo Daniel Chong, creador del exitoso Escandalosos , sobre tres hermanos osos.

En sus inicios, la cadena pasaba capítulos de Los Picapiedra , Los Supersónicos , Scooby Doo , Tom and Jerry , Popeye y otros muchos clásicos, para en 1993 lanzar su primer programa original The Moxy Show , seguido por Johnny Bravo , que se hizo icónico levantando la ceja con su humor adulto.

