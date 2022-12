Cartera de crédito alcanza los $58,711 millones

El economista Luis Alberto Morán destacó la correlación tradicional que hay entre desempeño económico y crédito. Dijo que a medida que las empresas empiezan a producir más, existe mayor necesidad de crédito y crece la demanda para ejecutar proyectos e inversiones. Esto, en contraste con un escenario de una economía cerrada, como sucedió en pandemia, cuando no se recurre al crédito porque no se dan las condiciones ni existe confianza en poder pagar.

