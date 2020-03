Cartas económicas contra el Covid–19

El BCIE otorga una cooperación financiera no reembolsable por $8,000 millones. Cada país de Centroamérica recibió $1,000 millones “para atender la emergencia”, explica Dante Mossi, presidente BCIE. “El uso de estos recursos se hará según las normas del BCIE y se sujetará a las reglas de transparencia y rendición de cuentas. Esta es la cooperación financiera no reembolsable más grande aprobada por el BCIE”, dice.

“En Panamá no se han cerrado los mercados. Aunque el país tiene liquidez; debe trabajar en incrementarla para no cerrar la posibilidad de financiamiento. Y tiene el espacio fiscal para tomar medidas importantes”, anticipa Zabala.

