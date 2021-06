Carta recibida en abril advierte sobre los daños en el edificio de Miami

John Pistorino es un ingeniero estructural contratado por los abogados que representan a unos clientes no identificados para que investigue lo sucedido, dijo. Aunque no quiso hacer comentarios extensos sobre Champlain Towers South, dijo a CNN que «podría haber explicaciones» para el deterioro del concreto citado en la carta.

La carta confirma lo que el alcalde de Surfside, Charles Burkett, ha estado diciendo todo el tiempo, dijo: «Había algo muy, muy malo en este edificio». «Los edificios en Estados Unidos no se caen así. Este es un fenómeno del tercer mundo, no del primero… Creo que desde el punto de vista de una comunidad de propietarios, que es igual que un propietario, pero más grande, probablemente no comprendieron la intensidad del problema y pensaron que era una operación formal que teníamos que hacer. Obviamente, eso fue un error fatal».

