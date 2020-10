Carta de CUSA, sobre notas del 15 y 20 de octubre

También le damos las gracias a la Cámara Panameña de la Construcción cuando en uno de sus mensajes expresa: “La capacidad financiera del Consorcio liderado por CUSA para la ejecución de obras de este valor está ampliamente comprobada, por lo cual no existe razón para que el Estado panameño incurra en costos adicionales de $19 millones, porque hay una empresa extranjera sin límites en sus expectativas, quien acudiendo a formalismos para que el Estado panameño, en momentos en que atraviesa una grave crisis financiera y tributaria, deba incurrir en costos excedentes porque un mal competidor no entiende de ganar o perder con hidalguía”.

You May Also Like