Carta al futuro defensor del Pueblo

Si está a su alcance, no despida a ningún funcionario; todos los que ahí laboran lo hacen por su pan. Tal vez, solo se vea forzado a remover o trasladar a algunos puestos claves, por razones puramente político-administrativas; se entiende que usted debe darle espacio a un personal de confianza. Así son las cosas. Pero no destituya ni solicite renuncias, siempre que le sea posible.

No lo conozco personalmente, pero asumiré que usted es, en primer lugar, un ‘hombre de buena voluntad’, como dicen las escrituras. Luego, un excelente profesional. Así de simple y en ese orden. Ahora bien, estas cualidades no garantizarán su buen desempeño; necesitará de otras. Las buenas intenciones y la experticia en una profesión no bastan.

Más allá de apreciaciones particulares, el hecho es el siguiente: la institución ya no funciona como esperan, merecen y exigen los habitantes de este país. Por lo menos, los que la necesitan y acuden a sus servicios, porque sus derechos se han vulnerado y no encuentran otra institución que les ayude de manera gratuita y sin tantas formalidades.

