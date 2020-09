Carta Abierta del Presidente de WADA/AMA, a los ATLETAS

Las Notas Sueltas. N°1) La super estrella de Colombia, Catherine Ibarguen que hizo su reaparición en la Liga Diamante WANDA, el domingo 23 de agosto en Estocolmo, Suiza, después de una ausencia larga, producto de una lesión, ocupó el 2° lugar, en Salto de Longitud, con 6.61 metros. El jueves 3 de septiembre volvió a competir en Marsella, Francia, en esta ocasión ocupando un TERCER LUGAR con un salto de 6.56 metros. La presea de oro fue de Ivanova Natassia Mironchyk, de Bielorrousia, Capital, Minsk, con su salto de 6.66 Metros. Plata: Taliyas Brooks de USA, con 6.57 metros. Otro competidor fue Mauricio Ortega, en Lanzamiento de Discos, que recientemente rompió su marca Suramericana, en Portugal y se instaló por arriba de los 70 metros, esta vez quedó alejado de ese rendimiento, ya que marcó 61.80 metros. Clasificó en el tercer puesto. La presea dorada fue para Philip Minov de Bélgica con 63.51, y la de plata para Lousson Djouhan, 63.04 metros.

Por último, Yojan Chaverra también de Colombia de 25 años, hizo su estreno de la temporada, en los 110 Metros con Vallas, marcando 14.08 para la casilla N° 7. Orlando Ortega, el ex vicecampeón olímpico, confirmó su buen estado de salud al ganar con 13.15, seguido por Wilhelm Belociano de Francia, con 13.27, y la presea de bronce fue para Pascal Martinot-Lagde, también de francia con tempo de 13.63.

Nota N° 2) Después de seis (6) meses de inactividad, Uruguay vuelve al escenario de atletismo con la disputa de pruebas intermedias, que será en la pista oficial ‘Darwin Puñeyrúa’. El Presidente de la Confederación Atlética de Uruguay, Marcos Melazzi, dijo: “queremos realizar un torneo con pruebas intermedias, acotadas y en algunas disciplinas con cupos limitados”, lo cual se confirmó en plenitud. El evento marca pruebas de 60, 150,600 y 1000 metros en pista, además de salto alto, de longitud, y de lanzamiento de disco y jabalina, todos en ambas ramas. Este será el disparo de salida para comenzar a realizar torneos cada quince días aproximadamente, con el afán de desembocar en el Campeonato Nacional el primer fin de semana de diciembre, con competencias ya en su normalidad.

Nota N°3. Pasando al panorama de mi querido Panamá, la suspensión de los XXIV Juegos ‘CA’ y del Caribe, no sé si se hubiese celebrado en el 2020, 2021, 2022, 0 2023, por la Pandemia de Covid-19, que obligó al “Jefe del ¡Buen Gobierno”¡, menos en Deporte , a suspender dichos Juegos, por la falta de instalaciones deportiva, y la necesidad de gastar esos más de $300 millones en que estaba programados los Juegos, y el legado de los organizadores de poder poner parte de ese dinero en su cuenta bancaria; a reflexionar, la necesidad imperiosa de una nueva Ley Deportiva, acompañado de una ‘operación de limpieza total de los jefes de Pandeportes. No hay masificación de atletas desde el nivel escolar. El MEDUCA, no le interesa el deporte, y menos el Contralor para que cumplan las Leyes. La Ley 50 de 2007 que rige el deporte es un desastre. Dice la ‘FPN’ que supuestamente preside Franz Wever, dice que su organismo no tiene los recursos, pero hará de todo para brindar un mejor servicio con todas la medidas sanitaria.

El ‘DG’ de Pandeportes, ‘Rasputín Cerda, ‘Alias el Monje Loco’, presentaron a la Asamblea de Diputados el Presupuesto de 2021, de $66 millones, recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF). que

dirige, ‘SE, Héctor Alexander, según los diarios de unos $66 millones. En la pasada vigencia, fue de unos $77 millones. En cambió, la cuantía del MEDUCA, que incluye a una de las ‘Intocables’ de la ‘Burbuja de Aire’, de ‘LCC’, que tengo la corazonada de que antes de finalizar el periodo presidencial de LCC, no estará en ese cargo.

Ahora con el deporte. Hoy leí un Comunicado de Prensa con fecha 3 de septiembre 2020, recibido de La Agencia Mundial Anti-Dopaje, (WADA/AMA), que es algo poco inusual, porque dice el Título del Coctel de hoy, el Presidente WITHOLD WANDA, lo envía a todos los atletas, y en el SUMARIO explicó que lo hace como ex – atleta y deportista de toda la vida. Dice: “Querido Compañeros Deportistas: Han pasado poco más de DOS AÑOS desde que anuncié mi decisión de postularme para la presidencia de la Agencia Mundial Antidopaje, (WADA), y un poco más de seis (6) meses, desde que asumí el cargo. Cuando entré a la carrera por este puesto como ex deportista, (atleta), y deportista de toda la vida, estaba listo para ENFRENTAR todas las posibilidades.

Desde el principio, dada la naturaleza del negocio, sabía que no será un CRUCERO tranquilo, sino un BARCO navegando por el mar TORMENTOSO. Lo único que esperaba, como todo verdadero deportista, fue la oportunidad de afrontar nuevos retos, para cumplir con mi misión con espíritu de honestidad, y respeto mutuo con las partes interesadas, y para que la Agencia y yo seamos evaluados de manera justa.

Hoy, estoy preparado para reflexiona sobre el Programa Complejo en el que WADA y yo personalmente estamos operando. Como todavía me SIENTO, y pienso como UN ATLETA, me gustaría compartir estos pensamientos contigo, MIS COMPAÑEROS DEPORTISTAS. La AMA/WADA se estableció en 1999, como plataforma única de cooperación entre los GOBIERNOS y el Movimiento Deportivo, tras el fracaso de las acciones tomadas por cada una de estar partes individuales. Las fuerzas se unieron para luchar contra EL DOPAJE, la mayor amenaza para el DEPORTE MODERNO, de forma eficaz y persistente. Durante más de 20 años esta organización ha madurado, y asumido NUEVAS RESPONSABILIDADES, y estableciendo nuevos estándares, para las operaciones de la Organización Antidopaje en TODO EL MUNDO.

Y sobre todo, ha intentado satisfacer las crecientes expectativas de nuestros grupos de interés, con medios financieros limitados. Por supuesto, LOS ERRORES no se han evitado, pero solo LOS QUE NO HACEN NADA no cometen errores. Hoy WADA/AMA cubre muchas áreas. Desde estableciendo las Reglas, monitorear el cumplimiento, educación, investigación científica, investigación social, al desarrollo de programas antidopaje, fomento de la capacidad antidopaje en todo el mundo, y la realización de investigaciones, puede contar con un alto estándar profesional, y profesionales, y expertos profesionales sumamente comprometidos, y muchos voluntarios igualmente calificados dentro de su estructura de Gobierno.

Creo que este experimento que comenzó en 1999, en el que probablemente no todos creían en ese momento resulte tener éxito. Por eso, como nuevo Presidente de AMA, que ya tuve la oportunidad de conocer la Agencia desde adentro, pero sigo siendo objetivo en sus opiniones. Me dedico a segur desarrollando este requisito. Creo que solo en el espíritu en la colaboración entre LOS GOBIERNOS y el MOVIMIENTO DEPORTIVO, es posible luchar eficazmente contra el DOPAJE EN EL DEPORTE. Esta construcción única sirve mejor a los actores más importantes, EL DEPORTISTA EN TODO EL MUNDO. Hoy es difícil para mí imaginar AMA sin Nuestra Autoridad Pública, y partes interesadas de la autoridad, que se comprometen con la Ley, y la lucha contra el dopaje. Otro día continuaré con la parte final, de este interesante mensaje, del Pres. de WADA a los atletas.