Carta abierta al país

o Más que otorgar identidad legal al bebé no nacido, proteger la identidad de la madre y el padre parece ser de gran ayuda en la resolución de un duelo sano. Por lo tanto, es necesario proveer espacio físico y psicológico independiente en los centros de atención hospitalaria para las madres sin bebés. La madre sin bebé no es una enferma, es una madre sin bebé. Una madre, por tener una pérdida, no deja de ser madre.

