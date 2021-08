Carrera dividida para reducir las emisiones contaminantes

Afortunadamente, existe una solución sencilla, pero requiere creatividad y no solo la aplicación mecánica en la que nos hemos centrado. Se trata de ajustar el enfoque hacia las “finanzas de transición” en lugar de las “finanzas netas cero”. El propósito es pragmático, no purista.

Por ejemplo, algunas empresas de recursos naturales están vendiendo los negocios heredados que emiten altos niveles de carbono para deshacerse del problema. Esto podría poner a esos activos en manos de propietarios menos escrupulosos, que no rindan cuentas públicas y que no tengan planes de invertir en la reducción de las emisiones.

Hay un hecho indiscutible y aleccionador sobre el impulso hacia las cero emisiones netas. Cualquier esfuerzo que no funcione para todo el mundo, fracasará en todas partes. Un camino que favorezca a los mercados desarrollados a expensas de otros conducirá a un logro parcial de las cero emisiones netas, lo que no sería cero neto en lo absoluto.

You May Also Like