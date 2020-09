Carreño y Davidovich superan el debut en Flushing Meadows

Por su parte, ni Pablo Andújar, ni Albert Ramos pudieron alargar su andadura en los Estados Unidos. El manchego no comenzó mal, pero no pudo hacer nada para evitar su derrota ante el croata Borna Coric por 7-5, 6-3 y 6-1; de igual forma que Albert Ramos, que sucumbió ante uno de los favoritos para pelear por la corona: el griego Stefanos Tsitsipas, que resolvió la contienda en hora y media por 6-2, 6-1 y 6-1.

