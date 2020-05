Carolina Marín, entre los deportistas perjudicados por la no entrada de Madrid en la Fase 1 de la desescalada

Madrid es una de las comunidades que no entrará en la Fase 1 de la desescalada, después de no obtener la aprobación de Sanidad. Así, los deportistas que no se encuentren ya en la provincia, no podrán regresar a su domicilio si es que no estaban allí antes. Es lo que les ocurre a muchos de los que viven en la Residencia Blume, actualmente cerrada, y se entrenan en el Centro de Alto Rendimiento.

Una de ellas es Carolina Marín. La tricampeona del mundo de bádminton se mostraba en las jornadas previas esperanzada con la posibilidad de regresar a su casa habitual, ya que, aunque se encuentra en Huelva en el domicilio familiar, admite que quiere volver a su hogar.

“Estoy empadronada en mi casa de Madrid y espero que el CSD me pueda hacer un salvoconducto para poder volver a entrenar en el CAR, aunque eso no va a poder ser hasta que Madrid no entre en la Fase 1″, señalaba en un acto promocional horas antes de la confirmación de Sanidad.

Así, salvo que a los deportistas les den un permiso especial, Marín no podrá volver al Centro de Alto Rendimiento hasta el 18 de mayo como pronto, cuando la Comunidad volverá a solicitar la entrada en la Fase 1.

“He perdido mucho tacto con la raqueta y no sé cuánto voy a necesitar ahora para recuperarme al 100%”, se lamentaba. “Este parón no se puede comparar ni al de la lesión, ni a nada. Eso estaba fuera de nuestro control. Ni desde que tenía 8 años, cuando cogí por primera vez una raqueta, me había pasado dos meses sin tocarla. Como máximo, sólo había estado tres semanas”, recuerda, aunque admite que no puede hacer mucho más.