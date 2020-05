Carolina Dementiev: ‘Sin dolor no hay satisfacción’

“10:20 a.m. y aunque a esta hora la pereza, el calor y el sol son motivos perfectos para no salir a sudar, es lo único que me queda para fortalecer mi cuerpo al aire libre y mi mente en tiempo de cuarentena”, aseguró.

Después de que las autoridades del Ministerio de Salud permitieran a la ciudadanía volver a ejercitarse al aire libre, los días y a las horas correspondientes (cédula), desde que se implementó la cuarentena por el coronavirus, Carolina Dementiev salió a correr y aunque son muchos los inconvenientes de hacerlo con una mascarilla puesta , asegura que es mejor ser agradecido. La atleta sabe que no todos tienen la posibilidad de hacer ejercicios a la mejor hora, pues las inclemencias del clima afectan, como el sol y la calor, pero ella es de las que piensa que “sin dolor no hay satisfacción” y que siempre hay algo positivo entre tanta adversidad por la que atraviesa el mundo.

