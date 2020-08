Carolina Dementiev se ha hecho la prueba cinco veces

Para los que no sabían, Carolina Dementiev pasa la cuarentena en el interior del país, cerca de la playa, junto a su familia. A sus redes subió una fotografía en la que aparecen realizándole el hisopado prueba de COVID-19, por lo que la gente se alarmó de inmediato: que si tenía síntomas, que si se sentía bien, que si ya había terminado su cuarentena… en fin, muchas preguntas tenían sus seguidores.

La ex- Miss Panamá para Miss Universo destacó que esta viene siendo la quinta prueba de COVID-19 que se realiza con una clínica privada, pues tiene claro que el Ministerio de Salud de Panamá no realiza pruebas en el interior del país si no presentas los síntomas. ¡Ajá!

Para cuidar a su familia

Carolina destacó que no presenta síntomas, pero se realiza la prueba de vez en cuando para cuidar a su madre y a su abuela. “No, no tengo, pero me gusta hacérmela esporádicamente para proteger a mi mamá y abuela”, explicó la modelo y empresaria.

Se mudó al interior por la salud mental de su hijo

Sobre los cuestionamientos de sus seguidores del porqué la chica está en el interior del país teniendo una casa en Panamá, ella dijo que hace meses se fue para allá por el bien de su hijo: “Hace muchos meses me mudé a mi casa de acá por el bien de mi hijo y por su salud mental. Cuando todo se reactive y regrese a su normalidad, entonces, regresaremos, cualquier madre haría lo mismo. #sindramas”, explicó la atleta.

Y es que piensa que no es fácil para los niños estar encerrados y más cuando – en su etapa temprana- necesitan gastar energías y divertirse.

Según el ginecólogo de Carolina, otras ‘cosas’ duelen más que el hisopado y las mujeres no se quejan.