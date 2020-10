Carolina Dementiev, en contra de quienes critican y juzgan

Compartió que desde la construcción, a pesar de que no sea del agrado de la persona, se abre la puerta a la mejoría, el aprendizaje y el crecimiento y se permite que quien es criticado tenga una valoración externa que hará que el resultado, de tu gusto o no, tenga una mejor versión. ⁣¡Así es!

Está de acuerdo en que puede que algo no sea de tu agrado e inclusive no estés de acuerdo con lo que ves o escuchas, pero reconoce que desde la destrucción no cambiamos la realidad, “no hacemos que el criticado mejore y nuestro gusto tampoco varía, entonces, ¿Qué ganamos destruyendo?.”, dijo.

