Carolina Dementiev como mamá: ‘Tenía mucho tiempo buscándolo’

Sobre si quiere o no otro retoño la expresentadora de televisión nos contó que si Dios se lo envía, pues estará agradecida: “Cuando Dios me envíe ese regalo estaré agradecida y feliz , lo importante es practicar”.

Como ya saben, poco a poco Carolina fue diciéndole adiós a la televisión, y ahora aprovecha el tiempo con su hijo y demuestra que uno tiene que buscar ese equilibrio perfecto. “Amo poder tener más tiempo con él, sentía mucho remordimiento al no poder hacerlo, pero entre los negocios, atenderlo a él y la familia con el tiempo encontré ese equilibrio perfecto que me llena de paz”, nos destacó.

