Carolina Cerezuela repasa su carrera musical y habla sobre su relación con Carlos Moyá: “¡Es muy gamberro!”

Respecto a los continuos rumores sobre una posible relación amorosa entre ambos , la actriz se ha mostrado sorprendida porque aún no se entienda “la amistad entre un hombre y una mujer”. “Si fuéramos pareja habríamos roto muchas veces y no existiría este dúo desde hace seis años”, ha asegurado. Una afirmación en la que su compañero ha estado del todo de acuerdo: “Como pareja sentimental no hubiéramos funcionado nunca”.

