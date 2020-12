Carolina Castillo: ‘Nos casaremos religiosamente’

Hace algunos días Pablo Brunstein y Carolina Castillo sorprendieron a sus seguidores con la buena noticia de su compromiso, así que en el 2021 de que hay boda, la hay.

La presentadora de Mujer le aseguró a día a día que sí se esperaba que en algún momento el argentino le pidiera la mano, pero nunca pensó que sería en su cumpleaños, el pasado 11 de diciembre. “Esperaba que llegara en algún momento claro, jamás el día de mi cumpleaños ja, ja, ja, me agarró totalmente por sorpresa”.

Y aunque están sobreviviendo al 2020, en enero se sentará a planificar su boda, pues se casará el próximo año. “Pues fecha no tenemos todavía, estamos sobreviviendo al año 2020. Pero en enero sí ya nos sentamos a definir, porque sí queremos que sea en el 2021 sí o sí. Nos casaremos religiosamente, si Dios lo permite. Y para eso se necesita planificación y disponibilidad de las iglesias”, dijo.

¿Por qué quería una ‘piedra azul’?

Resulta que su amor por es anillo, va más allá de la princesa Diana y la serie The Crown. Ella explicó por qué: “Toda la vida quise el clásico diamante, te sonará gracioso. Pero cuando estaba viendo The Crown me quedé enganchada con la princesa Diana y me enamoré de su anillo con piedra Zafiro. Siempre he sido una chica con gustos diferentes y siempre me ha gustado marcar la diferencia. Y cuando vi a Lady D tan hermosa con ese anillo dije quieroooo un zafiro azul. En ese momento me di cuenta de que ese color me había gustado tanto porque era el color de la buena suerte de mi mami. El azul marino era el que ella siempre usaba, y recuerdo clarito una foto de ella en la sala cuando estábamos chiquitos con un vestido azul. Mi mamá participó en Bella y Señora y por ella me meto a los concursos, y en mi primer concurso el vestido de la entrevista con el jurado me lo compró azul marino.. pero yo nunca le dije a Pablo que me gustaba el Zafiro.. se lo comenté a un amigo de él, pero bien ingenua.. tipo: ‘waooo, amé el anillo de la princesa Diana quiero uno azul Y parece que el mensaje llegó claro”.

“Comprometerme con él es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Fue un momento mágico y perfecto en mi vida”, aseguró Carolina.