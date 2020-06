Carolina Castillo: ‘Cuiden a sus guerreros’

Carolina subió un video de su mamá bailando, que fue grabado por su cuñada, durante uno de los días que estuvo en casa. “Actualmente se encuentra hospitalizada y por su seguridad (como tiene las defensas bajas) es mejor no verla y no tienen idea cómo nos duele a mis hermanos y a mí no poder abrazarla. Si tienen algún guerrero en casa, cuídenlos y sobretodo denle mucho amor”.

