Carolina Castillo a su madre: ‘Gracias por siempre ser mi sostén’

Durante estos días, a Carolina le ha tocado tratar de aceptar la ausencia física de su mejor amiga. “Sin duda estos días que he tratado de aceptar tu ausencia (física) es lo más difícil que he tenido que lidiar en mi vida. Mi mami se convirtió en un ángel. Pero siempre estarás viva en mi mente, alma y corazón, mamá solo hay una, y vaya madre que me tocó. Qué bendición”.

You May Also Like