Carolina Brid: Voz por la igualdad

¿Qué es una feminista desde la línea conservadora? “Hablo desde la perspectiva de la iglesia católica, formo parte del gremio mujeres en la iglesia, que buscamos diferentes objetivos de igualdad dentro de nuestra iglesia, c omo por ejemplo estar de reo cargos de laicos, no religiosos adonde se tomen importantes decisiones” , explicó.

“Que dentro de nuestros corazones comprendamos que no somos rival de ninguna, que no importa que tengamos diferentes pensamientos, siempre y cuando respetemos y sepamos dialogar con madurez las diferencias entre nosotras. Aquí hay algunas chicas de las cuales tienen todo mi cariño, cuenten siempre con mi apoyo, consejo y amistad jutas llegamos más lejos”.

You May Also Like