Carolina Brid, trabajará hasta superar sus heridas

“Sé una dama, decían. . . Vístete de manera modesta, no seas una tentadora. Los hombres no pueden controlarse, los hombres tienen necesidades. Relájate, muestra un poco de piel, muéstrate sexy, muéstrate atractiva. No seas tan provocadora, lo estás pidiendo a gritos” . . “Sé una dama, decían. No estés muy gorda, no estés muy delgada. No seas muy alta, no seas muy baja. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. No comas tan rápido. Pide una ensalada, Métete en ese vestido, ponte a dieta. . . “Sé una dama, decían. No hables tan alto. No hables tanto. No seas intimidante. ¿Por qué ves tan miserable? .No seas mandona. No reacciones en exceso. No seas tan emocional. No llores. No grites. No digas palabrotas. Se pasiva. Se obediente. Aguanta el dolor. No te quejes”, “Déjale que se salga con la suya. Súbele el ego. Haz que se enamore de ti. Los hombres quieren lo que no pueden tener. Sé una dama, me decían… . . Be a Lady, They Said – Camille Rainville.

