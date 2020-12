Carolina Brid no cambiará su forma de proyectarse tras polémica por lencería

Brid destacó que con el tema de la iglesia muchas veces ha sido criticada por su forma de proyectarse “y no la voy a cambiar”. Recordó que ha estado en el Vaticano junto al Papa Francisco, ayudando en la evangelización y compartiendo la fe, así como ha estado en Francia en pasarelas, en Días de Moda, para presenciar eso que tanto le gusta, que es la moda y la belleza. “Y esa soy yo, una chica que constantemente se está construyendo en el ámbito profesional, personal y espiritual, buscando equilibrar cada una de mis áreas. Estoy totalmente enfocada en lo que quiero y hacia dónde me voy a dirigir”, contó la ex-miss.

Aún no entiende porqué se escandalizó la gente y explicó a día a día que ni siquiera modeló el vestuario, simplemente hizo sus historias con la lencería puesta y habló de la comodidad de la misma. “Eso despertó mucha imaginación y morbo, pero no se veía nada, y sí, creo que exageraron un poco en esa parte”, explicó.

