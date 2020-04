Carolina Brid… consejos de voluntariado en cuarentena

“Al llegar a casa me quito los zapatos y la ropa en la puerta de entrada. La ropa la dejo en una bolsa para lavar aparte . Y entro al baño inmediatamente. No recomiendo que luego del voluntariado, te vayas al súper o hacer otro mandado”, mencionó..

Pero además de eso, hay que “ estudiar totalmente todas las formas de evitar contagio. Reforzar el sistema inmunológico, hidratándose mucho y una dieta correcta . Por su experiencia, ella recomienda no hablar mucho durante el voluntariado, “sé que es difícil porque a veces uno se encuentra con conocidos muy queridos, pero voy a lo que voy y luego me retiro. Aunque tengamos la protección adecuada lo mejor es no estar comunicándonos a menos que sea necesario( durante el trabajo)”, destacó.

You May Also Like