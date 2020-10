Carnival gasta capital de riesgo por $650 millones mensuales

Carnival reanudó las operaciones limitadas el mes pasado, c on Costa Cruceros (“Costa”) en dos de sus barcos, Costa Deliziosa y Costa Diadema.

“Actualmente, la compañía no puede predecir cuándo la flota completa volverá a las operaciones normales y como resultado no puede proporcionar un pronóstico de ganancias”, detalló en su último informe financiero.

