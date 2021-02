Carnavalicidio 2021 | La Prensa Panamá

Perdoné que el Covid-19 restringiera mi derecho de movilización y reunión. Intenté pasar en seco. Puse al admirado epidemiólogo como censor advirtiendo; nada de críticas. Bandeé la neurosis del encerramiento gracias a ustedes, quienes me leen y critican. Lo que no perdono es que nos dejara sin carnavales.

