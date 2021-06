Carmen Lomana carga contra Carlota Corredera y la compara con la Inquisición por no admitir opiniones diferentes

Con respecto a Carlota Corredera, Lomana la equipara con la Inquisición o con Torquemada y critica su imparcialidad a la hora de conducir un programa tan delicado. Además, la empresaria le ha pedido que no luche en su nombre por sus derechos como mujer: “ No se le puede tomar el pelo a las mujeres maltratadas de verdad desde un plató y desde un espectáculo que no es nada más y nada menos que un negocio”, sentencia Carmen.

Las declaraciones vertidas por Rocío Carrasco en su docuserie han levantado ampollas y han dividido a algunas de las celebrities de nuestro país. Carmen Lomana se ha posicionado como líder de opinión y siempre que se le consulta sobre la actualidad tiene algo que decir. Pese a que, por lo general, su opinión no coincide con la de la mayoría de ciudadanos, no tiene ningún problema en posicionarse y exponer las críticas que cree convenientes.

