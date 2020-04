Carmen Jaramillo se está puliendo desde casa

“Hoy me desperté con un enorme GRACIAS en el corazón, estoy muy feliz por esta gran oportunidad, pero mucho más por ver tanto apoyo de parte de ustedes. Sus mensajes me llenan de aliento y entusiasmo para hacer esto grande”

Como sabemos, Jaramillo, ya ha pasado por varios certámenes de belleza , pero eso no quiere decir que no se siga puliendo. Actualmente está recibiendo clases de oratoria ( con Isaac Martínez), manejo de redes (Fassal Farabone), folclore y cultura (José Alberto Sosa). También está perfeccionando su oratoria en inglés con el profesor Andy Salandy.

You May Also Like