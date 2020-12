Carmen Jaramillo: ‘En plena pandemia me inscribí en psicología’

Durante estos meses de cambio por el COVID-19, Carmen Jaramillo ha aprendido a creer en el indudable poder que tienen los sueños, pues “lo que estoy viviendo es un vivo ejemplo de que cuando realmente deseas algo y trabajas por ello, el universo conspira para que se haga realidad”.

Desde Caracas, Venezuela, Carmen Jaramillo habló con día a día sobre su preparación para el certamen de belleza más importante del mundo: Miss Universo.

¿Cómo ha sido el 2020 para Carmen Jaramillo?

Este año ha sido de muchas emociones. Ser Señorita Panamá es algo que te cambia la vida para bien. Cumplí uno de mis más grandes sueños y he dedicado la mayor parte del tiempo para prepararme y ofrecer la mejor versión de mí ante el próximo Miss Universo. Inicié una segunda carrera profesional, que espero complementar con el Periodismo. En plena pandemia me inscribí en Psicología. Por otro lado, tuve pérdidas familiares irremplazables.

Durante tu preparación, ¿en cuáles áreas has mejorado?

Creo que he crecido y mejorado en todo. El trabajo que hemos realizado ha sido intenso, y aún falta. He mejorado la forma de comunicarme en inglés, pues desde hace varios meses estudio de manera virtual en una Universidad en Canadá. Sé que esto me servirá para la comunicación con mis compañeras y todo lo relacionado a Miss Universo. Seguro no lograré un nivel de perfección al hablarlo, pero sí me siento en la capacidad de entender y comunicar mis ideas cada vez más fluido. Esto también porque estoy trabajando con un profesor neurolingüista en inglés, quien ha preparado a muchas ganadoras de concursos internacionales.

Mi imagen ha evolucionado y estamos llegando a un punto importante. Todo esto es posible también a que me siento más madura y preparada para enfrentar los próximos retos y eso solo te lo da la experiencia.

¿Ser Señorita Panamá ha sido como lo soñabas?

Es más de lo que soñaba. Además de lo que ya todos conocemos y que es natural de este proceso; el ser llamada Panamá desde el momento en que hicieron oficial mi representación, la oportunidad de conocer tantas cosas y tanta gente que está dispuesta a aportar para que se logre un objetivo. Todo es demasiado hermoso. Yo tengo la dicha de contar con personas a mi lado que se han convertido en guardianes de mi sueño.

Desde hace más de un mes está en una intensa preparación en Caracas, Venezuela, de la mano de uno de los más cercanos discípulos de Osmel Sousa, el reconocido Jesús Tovar, creador de reinas como la Miss Mundo 2011, Ivian Sarcos.