Carmen Electra. Dennis Rodman y yo lo hicimos por todos lados. NBA

Editorial Mediotiempo

Ciudad de México / 28.04.2020 08:41:35

Nuevas revelaciones ha dado a conocer el documental “The Last Dances”, que cuenta como los Chicago Bulls culminaron su sexto anillo en la NBA, siendo Michael Jordan uno de los protagonistas, además de Dennis Rodman y sus polémicas dentro y fuera de la duela, como la relación que lo llevó al altar junto a la actriz Carmen Electra, quien reveló algunas de las ‘locuras’ que hizo junto al exbasquetbolista.

En la última entrega de la serie de Netflix la vida personal de Rodman fue tendencia, luego de revelar aspectos de su vida personal, como la escapada que tuvo a Las Vegas en plena mitad de temporada junto a la actriz Carmen Electra.

“Un día que el equipo le había el día libre, Dennis dijo que tenía una sorpresa para mi. Me vendó los ojos y me subió a su moto y cuando me quitó la venda estábamos en el centro de entrenamiento de los Bulls”, afirma Electra.

“Fue una locura. Éramos como dos niños en una tienda de caramelos. Tuvimos sexo en todo el maldito lugar. En la sala de recuperación, en la sala de las pesas, en la cancha…”, reveló Electra en una entrevista a Los Ángeles Times.

¿Cuándo inició su relación Carmen Electra y Rodman?

En 1998 Electra y Rodman se casaron en Las Vegas, fue un romance fugaz, solo duró casi un año, pero en ese tiempo la actriz sabía que estaba “con el chico malo del baloncesto”, aunque reveló que no era muy aficionada al basquetbol.

“Dennis me regaló su camiseta -siempre se la daba a algún aficionado- y me metió en el vestuario. De repente ahí estaba yo, con todos los chicos, con Michael Jordan abriendo botellas de champán. Terminé con la ropa y el pelo empapados. Fue un honor que me permitieran compartir ese momento”, agregó la actriz.