Carmen Borrego interrumpe ‘Viva la vida’ para enviar un mensaje a Rocío Flores

El próximo miércoles, Telecinco emitirá el octavo episodio de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que se cuenta la supuesta agresión de Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco. El trágico suceso, ocurrido en 2012, marcó la ruptura entre madre e hija. “Conozco gran parte de este testimonio. Lo conozco desde hace muchos años. No lo conozco con tanto detalle, pero me hace daño por Rocío Carrasco y también por Rocío Flores”, ha confesado este domingo Carmen Borrego, colaboradora de Viva la vida, tras ver el avance del próximo episodio.

Borrego, amiga íntima de Rocío Carrasco, ha querido hacer un inciso en el programa para hablar de Rocío Flores. “Esa niña no está bien. No estaba bien en este momento. Mientras le pegaba a la madre, ella misma decía que no le pegase. Eso solo lo puede hacer una persona que no está bien”, ha valorado.

La colaboradora ha defendido que “nunca” ha hablado en contra de Rocío Flores. “Nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer”, ha dicho.

Sin embargo, la hija menor de María Teresa Campos ha querido enviarle un mensaje, “no como Carmen Borrego, sino como madre que soy“.

Mirando directamente a cámara, Borrego se ha dirigido a la joven: “Me gustaría que Rocío Flores tomara conciencia de que el acto de pedir perdón no es una vergüenza, es un acto de valentía. Muchas veces se le ha preguntado a ella si cree que debería perdón a su madre y ha dicho que no. Pedir perdón no tiene que darle vergüenza”, ha dicho.

El pasado miércoles, Rocío Carrasco ha intentado desviar el foco puesto sobre su hija y ha pedido que cese el acoso mediático que está teniendo. “Rocío es verdugo porque antes ha sido víctima, y más vulnerable que yo. Quiero que quede claro, quiero pedir que no la ataquen, ella no tiene la culpa, es otra persona el responsable, su padre”, expresó.