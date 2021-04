Carme Chaparro “expone al monstruo” que le enviaba amenazas de muerte hace 20 años: “Sé que fuiste tú”

La también escritora ha reconocido que nunca le llegó a decir nada al supuesto acosador, pero se arrepiente de no haberlo hecho, “y no solo eso, sino denunciarlo en la Policía. Exponer al monstruo “, ha calificado.

En aquel momento, la periodista no contó a nadie lo que le ocurría. “Pensé que no se podía hacer nada. Pero vomitaba del miedo que tenía “, ha reconocido.

You May Also Like