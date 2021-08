Carme Chaparro denuncia en las redes el desagradable episodio que ha sufrido en el AVE

No es la primera vez que Chaparro denuncia comportamientos incívicos o que no respetan la normativa sanitaria anticovid. El año pasado, la periodista hablaba así de unos pasajeros con los que compartía vagón de tren: “No solo eran unos compañeros molestos de viaje. Eran bombas de relojería andante . Ninguno de ellos llevaba puesta la mascarilla. Bueno, la llevaban, pero en el cuello. Así que, para el caso como, si nada”, indicó entonces.

