Carlota Corredera, sobre la postura de Kiko Matamoros del documental de Rocío Carrasco: “De primero de negacionismo”

Alba añadió que él no es el único que ha opinado sobre este relato sin haberlo visto y señaló directamente a su compañera enYa es mediodía, Rosa Benito: “Rosa también opina sin verlo” . Ante esto Corredera se mostró sorprendida y afirmó no creerse que Rosa no haya seguido el testimonio de su sobrina.

Carlota Corredera se mostraba contundente ante la afirmación de la amiga de Carrasco: “Ya hablaré con Kiko Matamoros y le daré mi opinión, pero es de primero de negacionismo decir que no lo has visto”.

Esta frase de Carrillo hace referencia especialmente a Kiko Matamoros, que admitió en Sálvame no haber sido capaz de ver el documental porque le trae a la memoria lo que él pasó con sus hijos y lo mal que estuvo durante el tiempo que no tuvo una relación fluida con ellos.

