Carlota Corredera aclara su estado de su salud tras su salida de urgencia de ‘Sálvame’

Cabe destacar que, en poco más de un día, la bonita imagen que ha elegido para dar las buenas nuevas ya ha superado los 6.000 likes y ya acumula 150 comentarios –en el momento de publicación de esta noticia– en los que abundan las palabras de ánimo. “Me alegra que ya estés como nueva”; “Me alegro mucho cariño, enhorabuena. Me dejaste muy preocupada” o “eres encantadora y me alegra que estés mejor, guapa” son solo algunos ejemplos de las muchas muestras de afecto que ha recibido desde que anunciase su recuperación.

You May Also Like