Carlos Wynter: ‘Literatura olvidada’ | La Prensa Panamá

En este libro disfrutamos de siete cuentos con registros y peculiaridades distintas, y no me refiero sólo a la variedad esperada de un libro de cuentos, hablamos de atmósferas (desde China, pasando por Panamá, Estados Unidos, Japón, México, Europa) y de particularidades del habla, de usos y costumbres de distintas épocas, de una mirada precisa y eficaz sobre los cuentos para dotarlos del máximo rigor para que funcionen, lo que también ha llevado a su autor a cambiar de género, pasando de lo onírico a lo fantástico, del cuento policial al existencial, introduciendo el ensayo en muchos momentos, creando una sensación de unidad temática que empuja a seguir leyendo.

Las historias que contamos se ganan o pierden en los personajes, y Carlos Wynter ha demostrado siempre ser un constructor eficaz de personajes (ya lo hizo en Cuentos con salsa y en Nostalgia de escuchar tu risa loca , por ejemplo), completos bien llevados por la historia, rítmicos. Una vez más, en los cuentos que componen esta Literatura olvidada , el autor consigue que no podamos perder de vista la peripecia de sus personajes por ser estos tan verosímiles, tan cercanos, que dan ganas de consultar su existencia o no por medio del memorioso Google. Este libro es, en sí mismo, una de las mejores clases de construcción de personajes que se puedan disfrutar con un sólido deleite técnico.

You May Also Like