Carlos Vela sufre lesión de ligamento en la rodilla izquierda

El delantero mexicano Carlos Vela sufrió una lesión en el partido de esta sábado ante el rival de ciudad, LA Galaxy, y tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 58’. De acuerdo con el técnico Bob Bradley, se trata del ligamento la rodilla derecha.

El LAFC se llevó la peor parte del derbi con la derrota y la lesión de su atacante estrella.

“Necesitaremos al menos uno o dos días para saber la gravedad de la lesión, pero justo antes de esa jugada hizo un tiro. El tiro fue bloqueado, así que, por lo general, es una situación con el ligamento colateral medial (de la rodilla izquierda)”, dijo Bradley después del juego.

Vela recibió un pase de su compañero Latif Blessing por la banda de la derecha y en cuanto recibió el balón, no pudo conducir más, las piernas no le respondieron. De inmediato sintió el dolor, hizo una pausa y cayó al suelo.

El mexicano pidió su cambio a la banca, pues no podía continuar; se tomaba la parte interna de la rodilla izquierda mientras explicaba al cuerpo médico su dolencia. Vela caminó con dificultad alrededor de la cancha rumbo a los vestidores. En ese momento, su equipo ya perdía por 2-0 ante Galaxy.

El partido marcó el regreso de la temporada regular de Major League Soccer a territorio angelino, al igual que la reaparición de Vela en la cancha, en un partido oficial, después de cinco meses.

“Fue increíble tenerlo de vuelta pero cuando me refiero a que algunos jugadores no estuvieron bien, él es uno de ellos. No estuvo activo, no fue peligroso, se vio, obviamente, como alguien que no había jugado en mucho tiempo”, agregó Bradley en video conferencia.

Vela se perdió el torneo MLS Is Back en Orlando el mes pasado por cuestiones familiares, por lo que el último partido oficial que disputó fue el 8 de marzo ante Philadelphia Union.

Mientras sus compañeros jugaban en la ‘Burbuja’, Vela permaneció entrenando en Los Ángeles con coaches privados para mantenerse en forma físicamente. Sin embargo, la exigencia y roce físico en un partido, el cual es además un Clásico, cobró factura en el delantero de 31 años.

“Claro que pesa el no haber jugado en mucho tiempo. Estaba esforzándose mucho para estar al ciento por ciento, pero fue mucho tiempo de inactividad. Ahora con la lesión de MCL (ligamento colateral medio), veremos la gravedad en los siguientes días”, finalizó Bob Bradley.