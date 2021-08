Carlos Vela da la cara tras crisis de LAFC: ‘Estoy cansado de perder’

Carlos Vela y Los Angeles FC viven el peor momento de su corta historia en la MLS, el equipo no levanta y este domingo hilaron su sexto partido sin conocer la victoria.

Es por eso que Vela, alguna vez MVP, salió a dar la cara y habló fuerte y contundente sobre la crisis de resultados del cuadro angelino.

“Ya no quiero perder más, estoy cansado de perder, tenemos que cambiar esta situación, cambiar esto y seguir trabajando”.

Cracklitos pide mayor entrega a sus compañeros y juntos salir del mal momento, aunque el torneo está avanzando y la clasificación a Playoffs se empieza a ver lejos.

“Este club no está acostumbrado a estar en esta posición, y la única forma de salir de eso es trabajar más, estar juntos, ser un equipo, porque cuando ganas, anotas gol, todo mundo está feliz, pero en este momento es cuando ves el buen equipo, buenos jugadores que tenemos que estar listos para el próximo partido y devolver a este club donde debe estar”

“No estoy en la cabeza de cada jugador pero claro, las cosas pasan en el mundo, en sus vidas, tenemos que estar listos, en el campo tenemos que dar todo por el equipo, por el club por ellos y dar lo mejor, ser profesionales, para estar en este club tienes que dar todo lo que tienes cada vez que estás en el campo.

La falta de triunfos, Carlos se la achaca al bajón de nivel individual de algunos jugadores, pero ve hacia el futuro y espera pronto regresar a la senda de la victoria.

“Si no ganas partidos es porque la gente no está en su mejor nivel, no está al 100 por ciento y eso se está notando a la hora de ganar partidos y hay que estar preparados, pero como dije antes no hay que buscar excusas, pretextos, hay que mirar para adelante dar el máximo y cambiar esa situación”.