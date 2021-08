Carlos Soler marca el primer gol de la temporada y Hugo Gillamón recibe la roja directa a los dos minutos de partido

Pese a la expulsión, el Valencia fue capaz de mantenerse en el partido y se marchó al descanso con un 1-0 a favor, pese a que el Getafe dominó el choque en los primeros 45 minutos. La tónica no cambió en la segunda mitad… hasta que en el 75′ se igualó la contienda al recibir Erick Cabaco la segunda tarjeta amarilla y dejar al Getafe también con diez jugadores. A partir de hay los visitantes fueron con más ganas todavía a por el empate, pero el Valencia no cedió y sumó su primera victoria.

