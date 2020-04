Carlos Sainz se ríe de sí mismo con el meme de los portadores de ataúdes tras su accidente en el GP de China virtual

Para Sainz no fue una buena carrera. Nada más empezar, perdió el control de su McLaren y acabó estrellándose. Aunque al final pudo remontar y y finalizar entre los diez primeros, en su primera carrera en el campeonato de F1 Esports (que no su primera carrera online) dejó una imagen memorable… en lo negativo.

Charles Leclerc (que fue el vencedor), Alex Albon, Nicholas Latiffi o Lando Norris (que no pudo competir porque su ordenador se bloqueó) se unieron a Thibaut Courtois o al golfista Ian Poulter , que también se apuntaron al particular GP de China virtual.

You May Also Like