Carlos Sainz saldrá a por el podio y Alonso en una desastrosa 17ª posición para el GP de Mónaco

También se aspiraba a ver si Fernando Alonso iba a poder pasar a la Q2, ya que el rendimiento del Alpine tanto el jueves como en los libres previos de este sábado fue tirando a flojo. La sensación de que podía estar mucho más lejos de la cabeza de lo deseable se confirmó en la clasificación: no pasó de la Q1. Sólo pudo superar a Nicholas Latifi y a Nikita Mazepin , y saldrá 17º gracias a que Mick Schumacher no disputó la clasificación por un accidente en la mañana.

You May Also Like