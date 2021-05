Carlos Sainz muestra las trampas de Nasser Al-Attiyah para ganarle el rally de Andalucía y este se ríe de él

Sainz recuerda que “el rally de Andalucía recorre tierras de labor, parcelas privadas y zonas protegidas” por lo que saltarse el recorrido, “no es sólo antideportivo, sino que pone en riesgo futuras ediciones de este maravilloso rally y, peor aún, pone en riesgo al público y a otros competidores”. “Este tipo de acciones no son un buen ejemplo para nuestro deporte. Esperemos que no se vuelva a repetir”, zanja al respecto.

“Una pena ver estas imágenes de la última especial de ayer. Un piloto de la categoría de Nasser no necesita atajar un recorrido para luchar por una victoria . El año pasado ya vivimos un episodio igual con él y este año la organización (ASO) fue extremadamente contundente en las indicaciones a los pilotos, resaltando que no respetar el ‘road book’ (libro de ruta) y el recorrido definido por los caminos implicaría una penalización mayúscula. Lamentablemente, los comisarios (FIA) dejaron este incidente en una mera penalización de dos minutos, incongruente con todo lo discutido en las reuniones con la organización e insuficiente para realmente penalizar al infractor”, se lamenta Sainz.

You May Also Like