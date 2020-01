Carlos Sainz deja el Dakar visto para sentencia con un margen de 10 minutos

En motos todo ha quedado visto para sentencia. El chileno Pablo Quintanilla se llevó la etapa, pero los casi 12 minutos que le sacó a Ricky Brabec no fueron suficientes. El estadounidense afrontará el último día de competición con casi 14 minutos sobre el piloto de Husqvarna, por lo que parece que lo tiene razonablemente hecho. Por primera vez en los últimos 17 años, KTM no va a ganar la clasificación en motos, salvo sorpresa , y dará relevo a Honda.

