Carlos Sainz conquista su tercer Dakar a los 57 años de edad

No ha necesitado apretar en la última etapa, que afrontaba con 10 minutos de ventaja sobre Peterhansel y Al-Attiyah , y que además fue acortada para dejarla en sólo 167 kilómetros. El catarí acabó 2º en la general, tras ganar la etapa (única que ha logrado este año) y el francés, compañero de Sainz, tercero, tras no poder con el de Toyota. De hecho, acabó fuera del podio del día.

