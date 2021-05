Carlos Sainz, 2º en los libres, sueña alto y apunta al podio o incluso la victoria en el GP Mónaco

Después de cuatro citas en las que no se ha sentido del todo cómodo consigo mismo, más por miedo a equivocarse que por errores propios, Sainz espera dar la campanada en un trazado que marca a las leyendas. No en vano aquí se coronaron mitos como Graham Hill, Ayrton Senna o Michael Schumacher , amén del propio Lewis Hamilton que, pese a todo, sigue siendo el gran favorito en las quinielas.

Con su excompañero, de hecho, tuvo un pequeño encontronazo por la mañana. Viejos amigos y rivales (en la cantera de Red Bull no se entiende la competitividad si no es a mordiscos), el neerlandés se quejó de que el madrileño le había estorbado en la entrada al túnel y este le respondió con un pequeño pique entre ambos en el que dejó claro que no se deja amedrentar por nadie , por mucho Verstappen que sea.

