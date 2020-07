“Carlos Ruiz Zafón me inspiró para escribir”

“Aunque adore escribir, me llama mucho la atención el mundo de los tribunales y me encantaría ser abogada “, añade. Aun así, de momento le toca cursar 4º de la ESO y seguir estudiando, algo en lo que se esforzará mientras busca sus ratos para seguir con la literatura: “Cuando termino de estudiar intento ponerme un poco a escribir para evadirme, porque suele relajarme mucho “.

Con 15 años, Lucía Belvis tiene todo el tiempo del mundo y un futuro literario prometedor. Y es que esta adolescente quiere continuar escribiendo, aunque prefiere optar por estudiar otra profesión. “Escribir es mi pasión, pero me gustaría hacer la carrera de Derecho , y en inglés, porque me encantan los idiomas”, explica.

Pero no son los únicos, pues ya hay varias críticas positivas en Amazon en las que no solo destacan lo bien escrita que está y lo interesante que es, sino que la autora sea tan joven.

Sus compañeros de clase y amigos estaban al tanto de que estaba trabajando en una novela, pero no se esperaban que fuera a ver la luz. “Ellos creían que me la iba a quedar para mí porque saben lo tímida que soy. Entonces, cuando lo publiqué, fue una sorpresa para todos y empezaron a preguntarme un montón de cosas”, cuenta. De hecho, la escritora de 15 años asegura que algunos de sus amigos ya están inmersos en la lectura de La nana de los niños del pelo rapado.

“ Me publicaron dos relatos y gracias a eso vi que mi trabajo era valorado y que podía llegar a algo escribiendo. Eso fue como un detonante para ser un poco más valiente y poder publicarla, porque yo no estaba muy segura, estaba más asustada”, confiesa. Tras su decisión, y con la inestimable ayuda de su madre , que “ se leyó el libro como cinco veces “, y su padre , que le “ hizo los dibujos para la novela “, el pasado mes de abril consiguió autopublicar La nana de los niños del pelo rapado en Amazon.

“Él me inspiró para empezar a escribir. Me hubiera hecho mucha ilusión haber podido conocerlo alguna vez en persona”, dice apenada por el reciente fallecimiento del escritor. De hecho, destaca que se ha leído una amplia variedad de su catálogo y su favorito es El juego del ángel.

La literatura no es nada nuevo para esta joven de Montequinto (Dos Hermanas, Sevilla), pues según cuenta a 20minutos.es , sus padres “le han inculcado el amor por los libros” desde pequeña. Pero no fue hasta que cumplió 8 años cuando comenzó a escribir tras leer El palacio de la medianoche, de Carlos Ruiz Zafón , autor a quien considera su mayor inspiración: “Su libro me impresionó y quise comenzar a escribir para ver si yo podía crear también magia con las palabras como hacía él”.

