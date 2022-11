Carlos Queiroz, el héroe de Irán

“Mis chicos han estado brillantes. Cuando juegas un buen fútbol, como hoy, te mereces ganar. Y hoy nos merecimos ganar . No tengo palabras para mostrarles mi gratitud a estos jugadores”, comentó Queiroz, ex técnico del Real Madrid y de la selección de Portugal, después del espectacular triunfo de su equipo ante Gales.

You May Also Like