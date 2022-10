Carlos Méndez: ‘La música es mi propósito de vida’

Los días de Carlos Méndez están más ajetreados de lo usual. No es para menos, ya que está retocando los últimos detalles en la que se espera sea una noche en la que los fanáticos de su música vibren a lo máximo con un repertorio que consta de las canciones de su último disco, Ikigai, hasta sus éxitos más conocidos como De pie o Desayuno Chino.

En esta primera edición de Sesiones La Prensa, el artista cuenta desde lo que el público podrá experimentar este 19 de octubre hasta su propósito de vida: aparte de ser buen hijo, buen padre y buen amigo, hacer música.

Méndez, a pesar del cansancio que le producen las largas horas de ensayo y las infinitas reuniones, se muestra emocionado de que estará acompañado de grandes amigos, como la vocalista líder y guitarrista segunda de la banda colombiana Aterciopelados, Andrea Echeverri, y el productor argentino Tweety González, quien fuera el tecladista de la banda argentina Soda Stereo. De igual forma, recibe de forma enternecedora el apoyo de Rubén Blades, quien invitó a sus seguidores en redes sociales a venir al concierto de Méndez.

La idea de este concierto se fraguó a petición del líder de Proyectos Estratégicos de la Ciudad del Saber, Walo Araújo, quien le pidió repetir la experiencia similar que trajo a ese teatro un concierto dentro de una caja de luz -una idea original de la arquitecta española Andrea de Juan e inspirada en la escenografía de músicos como Peter Gabriel- que se realizó hace cinco años en medio del lanzamiento de su disco Ayayay.

“Si bien la organización de este concierto demanda mucho, ves cómo se van abriendo las puertas y sientes el aprecio y el cariño de la gente. Este será un show de 21 canciones. Quiero devolverle a la gente que pagó sus boletos todo lo que pueda en música haciendo un concierto con invitados y mi banda estable de hace 15 y 20 años, en conjunto con un equipo de trabajo”, agregó.

El sonido de este mismo concierto será grabado para un futuro disco, además de un documental del cineasta Simón Hernández, quien también hace producciones para la banda colombiana Bomba Estéreo, y que comprenderá desde la producción y los ensayos del concierto hasta la gran noche que supondrá ese 19 de octubre.

El espectáculo también tendrá un fin inclusivo, ya que cinco jóvenes miembros de la Fundación Down Panamá colaborarán con la logística del concierto.

Además, este evento tendrá una certificación de sostenibilidad verde avalada por la empresa colombiana C02Cero, con presencia en Panamá y dedicada al desarrollo de soluciones sostenibles en pro del medio ambiente. Todo esto como parte de los esfuerzos que impulsa la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Vivir con propósito

Su último disco Ikigai habla de la filosofía japonesa del vivir con un propósito. Esa búsqueda puede llevar a la felicidad, pero también al dolor y ello se refleja en la lista de canciones que reflejan esos altibajos como Palenque por el lado alegre de la vida en el que las penas se van bailando y Lágrimas de cocodrilo por el otro que supone un momento de reflexión y melancolía.

Sobre convertir algo complejo en bello, Méndez explica que ese proceso fluye como si fuera el de un alfarero que va armando con el barro una determinada pieza. “Hay momentos de éxtasis mortales que me llevan hacia una soledad tremenda, porque también sucede en ese momento, pero esos instantes son muy lindos a la vez. Durante los años, he podido afianzar ese canal de comunicación de mi música hacia afuera, con las personas que escuchan mi música. Me gusta ese vínculo en el que soy honesto con lo que hago”, explicó.

De igual forma, aboga porque se redoble la apuesta por la cultura en el país. Considera que este es un país con muchísima cultura que transmitir, que va desde los textos que escribía el escritor y periodista Guillermo Sánchez Borbón para la columna En pocas palabras de La Prensa hasta el talento que se descubre y se pule en la Fundación Danilo Pérez, y en la escena musical panameña donde cantantes como Némula están marcando la pauta en el género alternativo. En este sentido, piensa que la cultura debe tomarse como una agenda de Estado y que las nuevas generaciones puedan vivir de las actividades culturales.

“Tenemos que aplanar un poco el camino para las nuevas generaciones no tengan los mismos problemas que tuvimos. Se tienen que impulsar aún más las becas, los incentivos y que se cree una industria musical en Panamá. Antes no me contestaban del Ministerio de Cultura, hoy [11 de octubre] recibí una carta de la ministra Giselle González diciéndome que tenían el presupuesto comprometido, pero que cuente con ellos si necesitaba algún tipo de estructura, unas luces o lo que fuera. El hecho de que ella te escribió y mostró su interés te motiva”, recordó.

El manantial de inspiración también puede venir de músicos como Ismael Rivera y de diversos géneros como el jazz y el afrolatino. En esa tormenta de ideas también estaría algo relacionado al contexto político del momento, un acontecimiento deportivo o un momento trascendental que haya visto en alguna serie de televisión. Todo ello en una búsqueda de una historia que narrar, como si se tratara de de un cronista de la canción.

Es así que Méndez mantiene intacta la pasión y la motivación que le empujan a seguir haciendo música.





