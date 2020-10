Carlos Kreitz, el relacionista público de la Banda de Música La Primavera

Mi nombre es Carlos Enrique Kreitz Estrada, tengo 31 años de edad, graduado de licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Panamá.

Comenzé a colaborar con el profesor Javier Jiménez a principios del mes de julio del 2014. Posteriormente a trabajar como instructor encargado de las redes sociales de la banda de música, encargado de los diseños gráficos y cómo relacionista público de la banda, encargado para gestionar invitaciones para presentaciones internacionales de la delegación de La Banda de Música La Primavera de Santiago de Veraguas.

Entre las primeras experiencias de colaboración con la Banda de Música La Primavera y desarrollando aún es en el campo de la fotografía, la captura de videos y asesoramientos de eventos internacionales de gran importancia para bandas musicales escolares.

Entre las invitaciones conseguidas durante este periodo para la delegación está el Desfile de Independencia de Costa Rica en la Municipalidad de Alajuelita, en San José, en 2018.

Apoyó en el asesoramiento para el director musical Javier Jiménez en la grabación y aceptación de nuestra aplicación para la presentación de la Banda de Música la Primavera con el programa de Disney Performing Arts,en California, Estados Unidos y la invitación formal por parte del Torneo de las Rosas para la Banda de Música La Primavera en presentación musical y visita a la mansión de la Fundación del Desfile del Torneo de las Rosas, gracias a la gestión del presidente del Rose Parade 2020 Laura Farber. Ambos en 2019.

Actualmente desarrolla la parte comunicativa con los directores de bandas musicales participantes del torneo virtual organizado por la banda de música.

¿Cómo nació esta visión de apoyar a la Banda de Música la Primavera?

“Todo comenzó cuando conocí por plataforma digital al profesor Javier Alberto Jiménez cuando la banda estaba a punto de partir a Nueva York para el Desfile de la Hispanidad en octubre 2014 y de manera voluntaria realicé grabaciones de video como apoyo.

Con el pasar del tiempo me identifiqué con el gran sueño del profesor Javier en lograr clasificar a la Banda de Música La Primavera al Desfile de las Rosas. Un reto que para mí no fue nada sencillo, porque en muchos aspectos no tenía mucha noción del campo de bandas musicales estudiantiles. Aunque en su momento fui clarinetista en dos bandas musicales escolares en La Chorrera.

Me sentí identificado del maravilloso talento de los integrantes de la banda al ser en su mayoría niños de nivel primario y con la tremenda habilidad para ejecutar sus instrumentos musicales. Fueron años de aprendizaje con el profesor Javier. Pero ha valido toda la pena del mundo, porque a su vez logré desarrollarme en el campo del periodismo, a su vez de las relaciones públicas y finalmente la invitación para el Desfile de las Rosas 2022.

Mi sueño personal es lograr ser periodista deportivo en algún medio de comunicación del país y mi pasión adicional de las bandas musicales son los relatos deportivos.

Aunque sean dos campos diferentes me siento muy agradecido con la oportunidad que el director musical Javier Jiménez me ha otorgado, en la cual me hizo desarrollar como potenciar mis habilidades y convertirme en una mejor persona”.